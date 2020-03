Ministrul de Interne, Marcel Vela a făcut declarații de presă, la sediul instituției. Mâine, în România, va fi instaurată, oficial, starea de urgență, așa cum a anunțat președintele Klaus Iohannis, sâmbătă, imediat după ce Guvernul Ludovic Orban a depus jurământul de învestire, la Palatul Cotroceni. Se anunță măsuri fără precedent în România, informează www.realitatea.net

„Starea de urgenta este o masura pe care multe tari europene afectate au luat-o deja in interesul cetatenilor. Incepand de aseara, o echipa formata din reprezentanti ai tuturor ministerelor a lucrat pentru a trimite premierului nota de fundamentare ce va fi prezentata presedintelui, in vederea emiterii decretului. Stiu ca e o stare de neintelegere. Trebuie sa constientizam ca asta e spre binele nostru. Vreau sa fac un apel la calm, la solidaritate. Institutiile statului sunt la datorie. Starea de urgenta e o masura care vine in sprijinul autoritatilor pentru a actiona in sprijinul cetatenilor”, a declarat Marcel Vela.

„Evitati deplasarile care nu sunt absolut necesare, nu contribuiti la propagarea mesajelor de panica. Sustineti eforturile autoritatilor”, mai spune ministrul.