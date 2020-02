Consilierul local Gheorghe Dănășel, de la PUNR, susține că primarul Florin Jurebie i-ar fi făcut avansuri sexuale.

Dezvăluirile au fost făcute într-o ședință de Coonsiliu Local.

”Eu eram prieten cu el. El nu are familie, dar eu am. Când am văzut că are alte apucături nu l-am mai băgat în seamă. Eu nu pot să stau la masă cu băieți din ăștia care sunt burlaci. Eu mențin ce am spus în ședința de Consiliu. Nu am spus că este homosexual. Am spus că mi-a făcut avansuri sexuale. Eu am zis ce mi-a spus. Am avut o discuție cu el în primăvara anului trecut. I-am spus amical să se însoare și el, dar mi-a spus că nu poate să se însoare, că are și alte lucruri și că nu e perfect. Să-mi facă plângere. Ce mi se poate întâmpla că mi-a făcut declarații de dragoste“, a spus consilierul local la Radio Infinit.

De cealaltă parte, edilul din Săcelu spune că e doar o răzbunare ieftină, după ce consilierul a fost amendat de Garda de Mediu Gorj.

“A fost prins când fura apă în apropierea puțurilor noastre și riscam să rămânem fără apă. A fost și amendat de Garda de Mediu cu 7.500 de lei. Ceea ce face el este un mod mârșav de a se răzbuna. Îmi este jenă să vorbesc despre mizeriile pe care le afirmă acest consilier, care este împotriva comunității. Nu am cuvinte cât de josnic este. În spatele lui sunt alte interese“, a spus primarul Florin Jurebie, citat IGJ.