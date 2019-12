Primele ninsori abundente ale sfârșitului de an au permis deschiderea pârtiilor de schi în singura stațiune montană din Gorj, Rânca.

Au fost deschise pârtiile din centrul stațiunii și cea de sub Vârful Păpușa, care e dotată cu telescaun.

A nins mult la Rânca în weekend, drumarii lucrând fără oprire aproape pentru curățarea drumului spre stațiune.

”Am avut și primul viscol la Rânca, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Drumul Național a fost curățat și s-a mai acționat duminică de dimineață pentru a îndepărta de pe carosabil zăpada adusă de viscol pe timpul nopții. În zona stațiunii Rânca nu am eliminat complet zăpada de pe carosabil pentru că am avut solicitări din anii trecuți. Lumea s-a plâns că nu poate circula cu săniile pe șosea, fiind asfaltul negru. Deși a nins puternic și a fost și viscol, nu am avut probleme deosebite, în afara unei mașini acoperite cu zăpadă de la viscol. Era parcată în afara șoselei să nu încurce utilajele. Proprietarul a găsit-o sub zăpadă dimineața și ne-a cerut ajutorul“, a declarat Ion Tudor, șeful Secției Târgu Jiu a Drumurilor Naționale.