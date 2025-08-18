Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat după ședința conducerii partidului de luni, 18 august, că social-democrații rămân alături de coaliția de guvernare și susțin adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Totuși, acesta a precizat că există două teme care mai necesită dezbatere. În paralel, PSD anunță un viitor pachet de „relansare economică”, fără detalii concrete deocamdată.

Grindeanu a subliniat că adoptarea celui de-al doilea set de măsuri este „necesară”, însă a admis că există aspecte care pot fi îmbunătățite. Liderul PSD a precizat că formațiunea nu are nicio obiecție legată de eliminarea privilegiilor, dar două propuneri aflate în dezbatere publică pe zona fiscală și administrativă ar necesita discuții suplimentare.

Declarațiile vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan avertiza recent că România riscă incapacitate de plată în lipsa reducerii cheltuielilor. Grindeanu a respins această perspectivă, amintind că economia a înregistrat creștere în trimestrul doi, iar agențiile de rating au menținut evaluarea țării. În opinia sa, adoptarea pachetului fiscal doi este necesară, dar nu din motive de colaps financiar.

Totodată, președintele interimar al PSD a confirmat că actuala coaliție de guvernare va continua. Acesta a subliniat importanța stabilității și a arătat că un guvern de coaliție presupune compromisuri, inclusiv în fața unor măsuri dificile. Grindeanu a insistat că mecanismele de colaborare trebuie respectate pentru a putea funcționa pe termen lung.

În cadrul discuțiilor interne, Grindeanu a spus că a avut o întâlnire recentă cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, s-a prezentat o primă variantă de execuție bugetară, urmând ca detaliile să fie clarificate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene înainte de o decizie finală privind rectificarea.

Liderul social-democrat a mai adăugat că PSD va veni în perioada următoare cu un pachet de propuneri pentru relansarea economică. Acestea ar urma să fie prezentate public după ce va exista o imagine mai clară a situației bugetare. Grindeanu a spus că documentul este deja schițat de Radu Oprea și urmează a fi completat.

În final, Grindeanu a atras atenția că lipsa unui plan de relansare ar putea împinge România către recesiune. El a arătat că, deși au existat avertismente dure privind situația economică, agenția Fitch a confirmat stabilitatea țării după adoptarea primului pachet fiscal. Social-democrații consideră acum că următorul pas trebuie să fie orientat către creștere economică și investiții.

