Reforma administraţiei publice locale s-a aflat din nou în atenţia liderilor coaliţiei de guvernare la şedinţa de marți.

Şi, deşi iniţial apăruseră pe surse informaţii că s-au înţeles şi că ar urma să fie disponibilizaţi peste 12.000 de salariaţi din primării, aseară liderul interimar al PSD a negat, la Antena3 CNN, că s-ar fi luat vreo decizie.

A precizat că s-au făcut, totuşi, ceva paşi înainte. A rămas suspendat şi proiectul privind modificarea sistemului de pensionare a magistraţilor.

E drept că nici Curtea Constituţională nu s-a grăbit să publice până la această oră motivarea deciziei de acum două săptămâni, când a respins legea asumată de premierul Ilie Bolojan în parlament.

Există însă şi un punct de pe agenda discuţiilor de miercuri asupra căruia s-a ajuns la o poziţie comună, şi anume în privinţa creşterii valorii maxime a bonurilor de masă de anul viitor. Detalii despre toate aceste teme, în relatarea semnată de Andrei Şerban.

Reporter: Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară la un post de televiziune, după ce a participat reuniunea coaliției de guvernare de la Palatul Victoria, că nu s-a luat nicio decizie cu privire la administrația locală și centrală și nu s-a ajuns la o înțelegere pentru a fi concediați 13.000 de bugetari.

El a precizat că PSD nu va accepta să se discute doar de administrația locală, fără să se facă reduceri și în administrația centrală.

Sorin Grindeanu: Ceea ce am văzut că s-a dat pe surse, că s-a ajuns la un agreement, că să dăm afară 13.000 de oameni, că asta înseamnă reformă în administrație. Nu e cazul, nu am discutat așa ceva, nu s-a ajuns la această concluzie. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară. Reforma administrației locale înseamnă reduceri de cheltuieli, asta nu e reformă. Reforma administrației locale înseamnă să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare, asta este reformă.

Discuții despre pensii, parlamentari și tichete de masă

De asemenea, potrivit unor surse politice, în coaliție s-a mai discutat și despre reducerea cu 10%, din 2028, a numărului de parlamentari, dar și faptul că începând de anul viitor valoarea tichetelor de masă va crește de la 40 la 45 de lei, ca plafon maxim.

Tot potrivit surselor, a fost analizată și posibilitatea ca cumulul pensiei cu salariul la stat să fie păstrat pentru cei care primesc pensii speciale doar în anumite condiții, în sensul că aceștia vor putea să cumuleze la salariu doar 15% din pensia specială.

În rest, celelalte persoane vor cumula pensia cu salariul ca și în prezent.