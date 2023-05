Un muncitor în vârstă de 20 de ani a fost prins sub un mal de pământ, în timp ce lucra la o instalaţie de canalizare, în comuna Stejari, judeţul Gorj.

Pompierii şi echipaje de la SAJ Gorj intervin pentru salvarea bărbatului.

„În acest moment am fost solicitati sa intervenim pentru salvarea unei persoane prinsa sub un mal de pamant in timp ce efectua săpături pentru o instalație de canalizare in comuna Stejari, sat Balosani. La fata locului se deplaseaza 3 autospeciale de interventie in astfel de situatii, un container multirisc dotat cu echipamente de salvare in astfel de situatii, precum si un echipaj SMURD din cadrul ISU Gorj, dar si un echipaj din cadrul SAJ Gorj. Din primele informatii, persoana este surprinsă pana la nivelul gâtului, este constienta si cooperantă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Gorj, Florin Chisim.

Bărbatul a fost stabilizat şi o transportat de echipajul SMURD la Spitalul Târgu Cărbuneşti.

