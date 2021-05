Două adolescente în vârstă de 17 ani, una din Săulești, cealaltă din Țicleni, județul Gorj, au fost reținute de către polițiști, după ce au bătut și umilit o minoră în vârstă de 12 ani din localitatea Jupânești.

Evenimentul a avut loc în data de 10 mai, anul acesta, în zona Complexului Comercial Gârdu din Târgu Jiu. Fata a fost lovită și amenințată, informează IPJ Gorj.

„În urma investigațiilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că la data de 10 mai, în timp ce o minora de 12 ani, din comuna Jupanesti se afla pe Aleea Unirii din Târgu Jiu (in zona Complexului Comercial Gârdu), a fost agresata si amenințată cu acte de violenta de patru minore cu varste cuprinse între 15 si 17 ani, din comuna Săulesti, Jupanesti, respectiv orasul Țicleni. În cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și lovire sau alte violențe, in care se continuă cercetările pentru stabilirea imprejurarilor in care a avut loc fapta”, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.

Două dintre fete au fost reținute pentru 24 de ore, iar celelalte doua minore urmează sa fie examinate în vederea stabilirii discernământului.