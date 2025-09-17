Declarație dură din partea liderului AUR, George Simion. Acesta a transmis că felul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată ne arată că avem de-a face „cu un stat polițienesc”. În plus, Simion a adăugat că prezumția de nevinovăție nu se aplică în cazul lui Georgescu.

„Felul in care dl Calin Georgescu a fost trimis in judecata intr-unul din multele dosare in care este cercetat ne arata ca avem de a face – daca nu eram convinsi deja – cu un stat politienesc. Toate bazaconiile la adresa lui, felul in care este manipulata opinia publica ne confirma acest lucru. Romania nu mai este o democratie, doar se mimeaza puterea votului.

Dl Calin Georgescu urma sa castige alegerile prezidentiale, pentr mie e clar, pentru multa lume e clar. Sa spunem ca era o competitie intre el si Elena Lasconi. Alegerile au fost anulate fara sa fie prezentat un motiv.

Orice student la drept de anul 1 intelege ca exista prezumtia de nevinovatie, lucrul asta nu se aplica in cazul lui Calin Georgescu”, a transmis liderul AUR intr-un mesaj video.

AUR acuză Guvernul şi AEP de abuz în serviciu. Partidul a depus plângere la Parchetul General

