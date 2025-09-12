Garda Națională de Mediu a anunțat vineri că Bucureștiul este departe de țintele de reciclare. Potrivit celui mai recent control, 85% dintre deșeurile generate în sectoarele Capitalei ajung netratate la groapa de gunoi, iar rata de reciclare abia trece de 11%.

Verificările efectuate între 3 și 12 septembrie au arătat că doar 15% dintre deșeurile duse la depozite sunt tratate, în condițiile în care ținta stabilită prin lege este de 100%. În același timp, obiectivul de reciclare de 50% este ratat, Bucureștiul reușind doar 11,63%.

Pentru neregulile constatate, comisarii Gărzii de Mediu au aplicat 10 amenzi în valoare totală de 430.000 de lei și șase avertismente.

„Bucureștiul pierde enorm în cursa reciclării, cu costuri financiare și de mediu plătite de cetățeni. Avem nevoie de o soluție nouă și sistemică, dacă vrem să recuperăm decalajele”, a declarat comisarul general Andrei Corlan.

La nivel național, situația este la fel de îngrijorătoare: în 2023, rata de reciclare a scăzut sub pragul de 10%, potrivit datelor GNM.

Sursa: Newsinn