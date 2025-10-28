Echipa bucureşteană Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă.

Oaspeţii au avut prima mare ocazie a meciului din Giuleşti, în minutul 7, când Radu Negru a centrat în careul gazdelor şi Raul Rotund a ratat şutând în portarul Aioani.

e contraatac, giuleştenii au deschis scorul prin Petrila şi Rapid conducea cu 1-0. Tot Petrila a lovit bara transversală, în minutul 27, iar gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Rareş Pop.

Cristi Manea a închis tabela la pauză, cu un şut din careu, în minutul 45+2, iar tabela arăta 3-0 pentru Rapid după prima repriză. Minutul 61 a adus al patrulea gol al alb-vişiniilor, înscris de Alex Dobre, dar scorul final a fost Rapid – Unirea Slobozia 4-1, Espinoza înscriind în minutul 90+1, din pasa lui Dulcea.

În clasament, Rapid este pe locul secund, cu 31 de puncte, tot atâtea câte are şi liderul, FC Botoşani, dar cu un golaveraj mai slab decât moldovenii. Unirea Slobozia este pe locul 8, cu 18 puncte.

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Paşcanu, Kramer (Leo Bolgado 70), Onea (Gojkovic 55) – T. Christensen, K. Keita – Al. Dobre (Baroan 70), R. Pop (Bădescu 54), Petrila – Koljic (Micovschi 78). ANTRENOR: Constantin Gâlcă

UNIREA SLOBOZIA: R. Popa – R. Negru, Al. Dinu, Safronov, Şerbănică – Hamdiu (Vl. Pop 78), J. Jeno – Rotund (Dulcea 46), Purece (R. Deaconu 60), Papeau (Bărbuţ 78) – Afalna (Espinoza 60). ANTRENOR: Ion Vlădoiu