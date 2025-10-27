Florian Coldea ajunge astăzi în fața magistraților la Curtea de Apel București! Dosarul statului paralel ajunge pe masa judecătorilor cu primul termen în procedura de cameră preliminară.

Generalul Statului Paralel și fostul număr doi în SRI a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție, alături de fostul șef al Direcției Juridice a SRI, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă (decedat la finele lunii septembrie).

În fața magistraților vor ajunge și Doru Trăilă și Dan Tocaci în dosarul în care sunt puși sub acuzare de către DNA pentru constituirea de șantaj, trafic de influență, spălare de bani și constituirea de grup infracțional organizat.

De patru ori a fost prelungită măsura preventivă de control judiciar, iar aceasta a fost ridicată înainte de votul alegerilor prezidențiale.

Marius Voineag, șeful DNA, este ferm convins că Florian Coldea nu scapă: „Dosarul este solid”

Între 2018 și 2024, inculpații ar fi folosit influența dobândită în fostele funcții publice pentru a obține sume mari de bani sub aparența unor contracte de consultanță juridică, promițând „protecție” și soluții favorabile în dosare penale.

Justiția bate pasul pe loc. Niciun termen, nicio judecată, în dosarul generalior Statului Paralel

Sursa: Realitatea din Justitie