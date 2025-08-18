Exclusivitate marca Realitatea PLUS. Un nou sondaj exploziv, care aruncă în aer scena politică, va fi dat publicității astăzi.

Este vorba despre cifrele explozive de care se tem Nicușor Dan și premierul lui, Ilie Bolojan. Ce s-a aflat acum, care e planul liderului George Simion, aflați în exclusivitate de la noi astăzi. În plus, vă prezentăm și părerea românilor despre Călin Georgescu, dar și câți oameni l-ar vota dacă mâine ar avea loc alegeri.

Mai mult, avem detalii și despre strategia pusă la cale de sistem împotriva lui Călin Georgescu și de ce pune presiune pe dosarele în care este cercetat.

Avem, de asemenea, și noi date șoc despre eliminarea din cursa prezidențială.