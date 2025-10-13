Un incident grav a avut loc luni, la o școală din județul Gorj. O elevă de opt ani a fost rănită după ce poarta de acces pe terenul de fotbal s-a desprins și a dezechilibrat-o, iar copila a căzut pe sol.

Evenimentul s-a petrecut la Școala Generală Bumbești Jiu. Din primele informații, poarta a cedat după ce mai mulți elevi s-au urcat pe ea, iar balamalele nu au rezistat.

Polițiștii din Bumbești Jiu au fost sesizați imediat și au stabilit că accidentul s-a produs în pauza dintre ore. În cădere, poarta a atins-o pe fetiță și a dezechilibrat-o, provocându-i leziuni ușoare.

Eleva a fost transportată la cabinetul medical al școlii, unde a primit îngrijiri, având o zgârietură la antebrațul stâng.