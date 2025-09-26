Un adolescent de 16 ani a fost rănit la mână, joi, în urma unei altercații cu un coleg mai mare, la Colegiul Tehnic nr. 2 din Târgu Jiu. Incidentul a avut loc în incinta liceului și a necesitat intervenția polițiștilor și a medicilor.

Potrivit IPJ Gorj, conflictul a izbucnit spontan între doi elevi, unul de 16 ani din comuna Bălănești și altul de 18 ani din comuna Scoarța. În timpul disputei, minorul a fost tăiat superficial la mână cu un briceag pe care chiar el îl avea asupra sa.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar cel de 18 ani a fost dus la audieri la Poliție.

În acest caz, a fost deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe, amenințare și port ilegal de obiecte periculoase.

