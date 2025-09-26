Dumitru Dumbravă, general SRI în rezervă, s-a stins din viață, astăzi, la vârsta de 53 de ani. Dumbravă era internat în spital de mai multe săptămâni și îi promisese jurnalistei Realitatea Plus Alessia Păcuraru că îi va acorda un interviu de îndată ce se va externa.

Dumitru Dumbravă, general în rezervă, fost șef al Direcției Juridice din cadrul Serviciului Român de Informații, a murit la 53 de ani, în urma unor mai multe probleme de sănătate cu care s-a luptat ani la rând.

Dumbravă a fost internat timp de mai multe săptămâni la spitalul SRI și era pus sub tratament medicamentos, în lupta cu o boală grea.

În urma cu mai multe săptămâni, Dumitru Dumbravă a fost trimis în judecată de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul lui Florian Coldea, alături de fostul prim adjunct al Serviciului Român de Informații.

Conform unor surse citate de Realitatea PLUS, mai sunt și alte dosare disjunse.

Generalul Dumitru Dumbravă urma să acorde un interviu pentru Realitatea Plus jurnalistei Alessia Păcuraru, legat de informații din acest dosar, dar și despre controversele care au existat în tot acest timp despre cariera sa.

Dumbravă era dispus să ofere aceste informații imediat după externarea sa, a spus jurnalista Realitatea Plus Alessia Păcuraru.

„Dumitru Dumbravă urma să acorde un interviu pentru Realitatea PLUS, urma să am un interviu în premieră legat de tot ceea ce știa, toate informațiile din acest dosar, dar și controversele care au existat în tot acest timp despre cariera sa, dar și despre relația pe care a avut-o cu Florian Coldea. O să fac aceste informații pe care mi le-a dezvăluit publice în următoarea perioadă, informații pe care se pregătea să le spună într-un interviu ulterior, după ce se externa din spital”, a dezvăluit jurnalista Alessia Păcuraru.