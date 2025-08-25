Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat în premieră în urma unei dezbateri publice, alături de reprezentanţii societăţii civile, dezbatere ce urmează să înceapă peste o oră în organizarea Ministerului Mediului.

Selecţia se va face dintre 17 candidaţi care au fost validaţi pentru această etapă, după ce au susţinut interviuri pe parcursul a două zile.

Consiliul de administraţie al Romsilva început procedura pentru numirea unui director general provizoriu, în contextul reformei propuse de minister la Regia Naţională a Pădurilor.

Proiectul prevede, printre altele, reducerea numărului de directori şi eliminarea unor privilegii şi a provocat deja tensiuni între conducerea Ministerului Mediului şi angajaţii regiei.

Ultima dispută a avut loc în urmă cu cinci zile, când, în timpul protestului organizat de Federaţia Romsilva, ministrul Diana Buzoianu a venit în mijlocul protestatarilor, le-a transmis că Romsilva nu este vaca de muls pentru nimeni.

Ea a mai spus şi că protestul a fost organizat ca să fie protejate pensiile speciale ale unora şi bonusurile de pensionare.