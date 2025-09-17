Procurorul general al României a prezentat, marți seară, detalii din cea mai amplă campanie de dezinformare și influență descoperită în țara noastră în ultimele decenii.

Într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3, Alex Florența a catalogat operațiunea drept „cel mai grav caz” din ultimii 35 de ani.

Investigația Parchetului General arată că operațiunea nu a fost un simplu val de știri false, ci un război hibrid complex, planificat încă din 2019 și derulat până la finalul lui 2024.

Modelul de lucru a fost inspirat din campanii precum Brexit: colectarea masivă de date din online, analiza preferințelor și direcționarea unor mesaje adaptate pe categorii de public.

Conținut fabricat cu ajutorul AI

Procurorii spun că au fost construite 4 mari „narative”, apoi distribuite prin site-uri, pagini de Facebook și rețele online pregătite din timp.

Populația vizată a fost atrasă în așa-numite „bule informaționale”, unde primea doar conținut fabricat, adesea creat cu ajutorul inteligenței artificiale. În momente cheie, cum au fost alegerile prezidențiale din 2024, aceste bule au fost folosite pentru a susține un candidat independent.

Peste 1,3 milioane de alegători, influențați

Grupurile vizate au fost cele cu un atașament față de valorile tradiționale sau nostalgice, inclusiv retorici care idealizau perioada comunistă ori figuri istorice controversate. Acest tip de conținut, a explicat Alex Florența, acționează la nivel emoțional și subconștient, ceea ce îl face extrem de eficient.

Peste 1,3 milioane de alegători au fost influențați printr-o rețea de peste 2.000 de conturi false și 20.000 de boți AI, operate de patru companii cu legături la Moscova.

Ancheta arată că principalul beneficiar a fost Călin Georgescu, inculpat pentru tentativă de răsturnare a ordinii constituționale, alături de alți 21 de suspecți.

Caz fără precedent

Spre deosebire de războiul clasic, care produce efecte vizibile și imediate, războiul hibrid este mai subtil și mai perfid: obiectivul nu este cucerirea teritoriului, ci influențarea minților oamenilor.

Prin combinarea propagandei, a dezinformării online și a tehnologiilor digitale, se creează nemulțumire și confuzie care pot fi exploatate politic.

Alex Florența spune că România nu s-a mai confruntat cu o situație de asemenea amploare în ultimii 35 de ani. Complexitatea atacului, bazat pe tehnici digitale, AI și rețele coordonate din străinătate, cere un răspuns juridic și instituțional pe măsură.

„Țin să mulțumesc mass-media pentru modul în care a reflectat de fiecare dată în mod obiectiv toate aceste elemente. Dar e un efort al întregii societăți românești, pentru că, chiar daca acest război nu se vede, chiar daca nu îl percepem ca o dronă care cade, sa spunem, undeva in apropiere de graniță – deși vedem că avem în ultimul timp și astfel de incidente – acest război este mult mai perfid, este mult mai insidios. Pentru că rolul său este, în primul rând, să afecteze mințile oamenilor„, a punctat procurorul general.