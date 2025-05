Crin Antonescu, fostul candidat al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a lansat critici dure la adresa prezenței lui Traian Băsescu la ceremonia de la Parlament, organizată după investirea noului președinte, Nicușor Dan. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Antonescu a declarat că a fost deranjat de faptul că Băsescu a avut un rol vizibil la eveniment, fără ca noul președinte, Nicușor Dan, să se delimiteze de acesta.

„Este unul din lucrurile care, mărturisesc foarte sincer, m-au deranjat. E unul din lucrurile despre care am vorbit între cele două tururi, am fost somat să îl susțin pe domnul Nicușor Dan și am spus de ce am rezerve să o fac. Domnul Băsescu a apărut din ce în ce mai pregnant, fără ca domnul Nicușor Dan să se delimiteze în vreo formă cât de cât de el”, a afirmat Antonescu.

Acesta a subliniat că la recepția de mulțumire de la Cotroceni au fost prezenți numeroși influenceri și oameni de presă asociați de-a lungul timpului cu regimul Băsescu, dar și cu administrația Iohannis.

„Mare parte a figurilor, a influencerilor, a oamenilor de presă care erau răsplătiți prin această petrecere, erau oameni cu ștate vechi în armata de propagandă a domnului Băsescu, de mulți ani de zile, care au fost și în spatele regimului Iohannis”, a adăugat fostul candidat al coaliției la prezidențiale.

Antonescu a mai afirmat că, în opinia sa, Băsescu nu ar fi trebuit să fie prezent la ceremonie, invocând decizia Parlamentului prin care fostul președinte și-ar fi pierdut drepturile post-prezidențiale ca urmare a colaborării cu Securitatea comunistă.

„Dacă noi am fi fost în acest moment o țară cu structuri rezistente, domnul Băsescu nu avea ce căuta la ceremonia de la Parlament. De fapt, omul nici nu avea ce să caute acolo. El era totuși în capul mesei, nimeni nu și-a pus această problemă, domnul Nicușor Dan, mai puțin. Și nu era singurul”, a concluzionat Crin Antonescu.

Declarațiile sale vin în contextul unor dezbateri aprinse privind influența vechilor structuri politice și a relațiilor din spatele scenei publice, după schimbarea administrației prezidențiale.

