Virgil Valentin Hanțiu, ales consilier județean pe listele PSD în Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Alba în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorii DNA, Hanțiu admițând că a falsificat documente pentru a obține bani europeni folosiți la construirea unei fabrici de lactate.

Instanța a aplicat și o amendă penală de 8.000 de lei și a dispus interzicerea dreptului de a fi ales în autorități publice, de a ocupa funcții publice sau de conducere în instituții de stat. După declanșarea anchetei, acesta a demisionat din Consiliul Județean Alba.

Potrivit anchetei, în perioada 2022–2024, Hanțiu, ca administrator al SC Lactmont SRL, a folosit documente false și un circuit financiar fictiv pentru a încasa ilegal 950.000 de lei dintr-un proiect destinat înființării de centre de colectare și procesare a laptelui în zona montană.

Proiectul, finanțat prin Agenția Națională a Zonei Montane, avea o valoare totală eligibilă de 1,9 milioane lei, jumătate reprezentând ajutor de stat. Pentru a primi banii, firma trebuia să dovedească achiziții în valoare totală, însă a prezentat acte falsificate care atestau cheltuieli eligibile inexistente.

Un alt administrator al societății a fost implicat în aceeași schemă, fiind depusă împreună cererea de finanțare și derulate procedurile de achiziție prevăzute în planul de afaceri.

Tribunalul a reținut că metodele folosite au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a fondurilor europene, prejudiciind bugetul destinat sprijinirii investițiilor în zona montană.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Sursa: Newsinn