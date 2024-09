Meteorologii au emis sâmbătă dimineaţă o avertizare cod roşu pentru localităţi din judeţele Vaslui şi Galaţi. Vor fi averse, iar prin acumulare cantităţile de apă vor depăşi 20…25 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de peste 60 l/mp, precizează ANM.

La Galați a fost rupere de nori. Doi oameni au murit după ce au fost luați de viitură. În mai multe zone, străzile s-au transformat în adevărate râuri după ce debitul apelor a crescut de la ploaia torențială iar râurile au ieșit din matcă. A fost emis un cod roșu de vijelii. Oamenii au fost evacuați din case pe brațe de către pompieri.

Ploile abundente care au afectat judeţul Galaţi s-au soldat cu decesul a două persoane. De asemenea, zeci de persoane au fost evacuate, iar 13 tronsoane de drumuri naţionale şi judeţene închise din cauza ploilor abundente şi a viiturilor. În unele localităţi, apa a depăşit 1,5 metri. Localităţi din judeţul Galaţi se află sub avertizare cod roşu de ploi până la ora 10.00.

Reprezentanţii prefecturii Galaţi au transmis că un bărbat a decedat, fiind luat de viitură, iar o femeie a fost găsită decedată în casă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi informează că, în urma precipitaţiilor abundente din noaptea precedentă, judeţul Galaţi se confruntă cu viituri care au afectat grav mai multe localităţi şi au dus la blocarea temporară a unor drumuri judeţene şi naţionale.

Următoarele porţiuni de drumuri sunt închise traficului:

• DN 25 între localităţile Vameş şi Tudor Vladimirescu

• DJ 251 între Cuza Vodă şi Costache Negri

• DJ 251A între Drăguşeni şi Corod

• DJ 242B între Suceveni şi Drăguşeni

• DN 24D între Vârlezi şi Crăieşti

• DJ 251 în zona Cudalbi, unde apa atinge o înălţime de aproximativ 1,5 metri

• DJ 253 între Băleni şi Umbrăreşti

• DJ 242 între Umbrăreşti şi Târgu Bujor

• DJ 242B între Băneasa şi Moscu

• DJ 251A între Nicopole şi Brătuleşti

• DJ 251 între Suceveni şi Rogojeni

• DJ 251 între Valea Mărului şi Măcişeni

• DJ 251 între Corod şi Valea Mărului

Localităţile afectate de viituri şi inundaţii includ Pechea, Costache Negri, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Tudor Vladimirescu, Corni, Băneasa, Suceveni, Vârlezi, Cudalbi, Bereşti Meria şi Mândreşti. În localitatea Cudalbi, situaţia este deosebit de gravă, apa atingând o înălţime de aproximativ 1,5 metri.

”Autorităţile locale, împreună cu pompieri, poliţişti, jandarmi şi voluntari, sunt mobilizate pentru a oferi asistenţă cetăţenilor afectaţi şi pentru a remedia situaţia în cel mai scurt timp posibil. Recomandăm tuturor participanţilor la trafic să evite zonele afectate şi să urmeze indicaţiile autorităţilor pentru siguranţa lor. Pentru informaţii suplimentare şi actualizări privind starea drumurilor, cetăţenii sunt rugaţi să urmărească anunţurile oficiale şi să contacteze autorităţile competente”, transmite IPJ Galaţi.

EFECTE METEO ÎNREGISTRATE ÎN ULTIMELE 24 DE ORE

Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat efecte în 19 localități din 8 județe (AG, BC, BZ, GL, HD, NT, VL și VN), unde s-a intervenit pentru salvarea a peste 40 persoane (județul Galați), pentru evacuarea apei din 14 case, 25 curți, 5 beciuri, 11 subsoluri de bloc, 5 străzi, 2 instituții publice, 2 operatori economici. Totodată, echipajele au acționat și pentru degajarea a 29 de copaci doborâți de vânt și 1 stâlp căzut pe carosabil. În urma acestor evenimente, 8 autoturisme au fost avariate.

Efecte semnificative au fost înregistrate în județul Galați. În urma cantităților mari de precipitații căzute, în localitățile Pechea și Grivița s-a produs o viitură și s-a intervenit pentru salvarea și evacuarea a peste 40 persoane din locuințe, surprinse de volumul mare de apă. Din nefericire, în urma acțiunilor de căutare, două persoane au fost găsite decedate, în localitățile Pechea și Drăgușeni.

Circulația rutieră a fost temporar blocată din cauza aluviunilor și a copacilor căzuți pe carosabil pe 1 drum național (DN 7/VL) și pe 1 drum județean (DJ 203C/BZ) și este blocată pe 1 drum județean (DJ 159/NT) din cauza aluviunilor de pe carosabil.

Pentru gestionarea acestor efecte produse din cauza precipitațiilor abundente, la nivel national sunt pregătiți să intervină pompieri, polițiști, jandarmi, dar și autoritățile publice din zonele afectate.

În continuare se intervine în localități din județul Galați cu bărcile pneumatice pentru evacuarea mai multor persoane surprinse ca urmare a inundațiilor produse.

MĂSURI ÎNTREPRINSE PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIEI

Pentru gestionarea situațiilor înregistrate, la nivel central au fost întreprinse următoarele măsuri:

– monitorizarea și coordonarea situației din teren prin structura de specialitate a Departamentului pentru Situații de Urgență, care este în permanentă legătură cu celelalte instituții reprezentate în Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

– realizarea manevrei de forțe și mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență prin suplimentarea în județul Galați cu 5 bărci din județele Brăila, Buzău, Tulcea și Vrancea pentru căutarea și salvarea persoanelor surprinse de viitură.

Totodată, în urmă cu scurt timp, tot pentru județul Galați, a fost suplimentat dispozitivul cu alte 4 bărci din județele Vaslui, Ialomița, Bacău și Buzău.

De asemenea, la nivel teritorial au fost întreprinse următoarele măsuri:

– transmiterea prognozelor, avertizărilor, înștiințărilor și informărilor, privind producerea fenomenelor meteorologice/hidrometeorologice periculoase către autoritățile competente, în vederea dispunerii măsurilor specifice care se impun;

– menținerea în stare de operativitate a tuturor categoriilor de mijloace și echipamente pentru asigurarea acțiunilor de răspuns, astfel încât, la ordin, manevra de forțe și mijloace să se realizeze în cel mai scurt timp;

– instituirea permanenței la nivelul autorităților locale din zonele aflate sub avertizare de fenomene hidrometeorologice periculoase;

– activarea grupei operative la nivelul a 9 județe (BC, BT, BZ, GL, IS, NT, SV, VN și VS;

– emiterea a 6 mesaje de informare a populației prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 5 județe (AG, BC, GL, NT și VS) și a 4 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR la nivelul a 4 județe (BC, GL, NT și VS);

– creșterea capacității operaționale la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Galați, precum și creșterea capacității operaționale la nivelul Detașamentului de Pompieri Bacău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Bacău.