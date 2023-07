Canicula nu se lasa dusă din țara noastră. Episoadele de disconfort termic vor continua și în următoarele zile, cele mai mari valori urmând să fie atinse în sud-estul extrem.

„In cea mai mare parte a Munteniei si Olteniei este in vigoare un cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor atinge 39 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umiditate va atinge pragul critic de 80 de unitati. In ceea ce priveste temperaturile minime, acestea nu vor cobiri sub 20 de grade”, a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, meteorologul Raul Ilea.

Referitor la codul galben, sigur se va prelungi si maine, cand asteptam un nou val de canicula, a mai spus meteorologul.

Astazi, episoade de instabilitate atmosferica se vor inregistra in sudul Moldovei si in Baragan, dar si in nordul Dobrogei. Insa nu vor fi la fel de intense ca aseara, pe partea de nord-vest si centrul tarii.

Maine si poimanine, vremea va fi calda, caniculara in sud si vest, cu maxime intre 33 si 37 de grade si minime intre 18 si 23, cele mai mari valori fiind in sud-estul extrem.