Călin Georgescu promite că se va asigura că țara are un guvern stabil și că va desemna un premier din coaliția care are majoritate în Parlament. De asemnea, candidatul independent la alegerile prezidențiale a transmis că va munci pentru a elimina impostura și amatorismul care fac rău statului român. Călin Georgescu este de părere că România are toate resursele necesare pentru a crea proiecte care să ne pună pe harta lumii. De altfel, spune acesta, avem tot ceea ce ne trebuie pentru a nu fi nevoiți să stăm cu mâna întinsă în fața marilor companii din străinătate.

„Parlamentul a fost votat de popor, presedintele la fel. Eu pot sa garantez ca voi adduce stabilitatea unui govern, un guvern stabil. Asta pot sa fiu sigur sa va spun si sa o certific si sa o duc la capat. Desemnand un prim-ministru din Coalitia care se prezinta cu o majoritate. Dar un prim-ministru care e pregatit moral, profesional si evident putem negocia programul de tara prin care eu am fost ales. Dar sa vina indiscutabil din partea unei majoritati. Deci respectam Constitutia. Nu doresc sa fiu decat presedintele romanilor si presedintia mea va fi a romanilor si nimic altceva”, a spus Calin Georgescu, la un interviu pentru Gândul.

Intrebat daca asta a simtit, Georgescu a replicat: Da, dar nu din totdeauna, evident. Cand am spus aceasta declaratie era acum un an si jumatate.

Intrebat daca era convins, la acea vreme, ca va fi ales presedinte, Georgescu a replicat: „Asta am simtit. Am facut un favor si se asteptau la o contracerere – vreau ceva in schimb acest `in schimb`. Acest in schimb nu a mai aparut. Asta inseamna un amatorism urias. Inseamna ca tu nu realizezi ce ai de facut in aceasta situatie, vorbesc din punct de vedere al statului. Deci tot acest amatorism, de multe ori impostura, neprofesionalismul… e mai dur decat coruptia. (…) De a nu cunoaste ce se intampla pe harta lumii, eu vreau sa pun Romania pe harta Europei si a lumii. Asta stiu sa fac si o voi face sigur. Si asta inseamna cu demnitate, cu demintate demna. Pasaportul romanesc trebuie sa fie o putere. Orice proiect european trebuie sa-mi asigure suveranitatea tarii mele.

Joci o carte uriasa. Cel mai important lucru – trebuie sa intelegi, sa gandim mare, cosmic, proiecte care ne pun pe harta lumii. Nu te poti juca doar sa astepti sa primesti ceva de la masa celor bogati, noi suntem bogati prin iteligenta, prin oameni. Vezi ca ai hrana, nu mancare. Ai apa, iar apa va fi mult mai pretioasa decat petrolul. Tot ce am spus s-a adeverit, in urmatorii 3-4 ani, apa va fi mult mai pretioasa decat petrolul, si pe urma ai energie . Unde platim curentul electric? La o firma straina. Unde platim apa? Tot la o firma straina. Unde platim gazul? La o firma straina. Dar e gazul meu, e petrolul meu, e apa mea, e energia mea. Deci eu tin sa va spun ca, in primul rand, ca e agricultura, sa dai drumul sa mearga economia.

Nu poti sa lasi batranii, parintii, in case, in frig. Ci din contra, trebuie sa-i ajuti. Noi avem energie pe care sa o dam aproape gratis, putem sa avem litrul la pompa la 1 leu, la cat petrol avem.”

Intrebat daca se gandeste la nationalizare, Georgescu a replicat: „Nu se pune problema. Trebuie sa joci tare, foarte tare. Fac bursa graului la Braila, bursa de energie la Bucuresti, bursa metalelor de la Deva si am cucerit Europa.