Călin Georgescu se prezintă și astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Românii se mobilizează încă de la primele ore ale dimineții pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale. 

Vă reamintim faptul că Tribunalul București a respins anterior contestația depusă de Călin Georgescu împotriva deciziei magistraților de a-i prelungi cu 60 de zile măsura controlului judiciar. Mai mult, Călin Georgescu va face și primul anunț după decizia de a trimis în judecată în cel de-al doilea dosar. 

