În România ura declanșată de sistem în societate arde, iar serviciile secrete nu mai există în țara noastră – este mesajul lui Călin Georgescu pentru decidenții politici după ce a fost la IPJ Ilfov, chemat fiind acolo astăzi pentru controlul judiciar. Candidatul interzis de sistem a fost întâmpinat de zeci de susținători.
„Cu înțelepciune ar trebui să luăm aminte, cel puțin din data de 6 decembrie anul trecut, sistemul s-a decosnspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, adevărul așteaptă, iar minciuna fură realitatea.
Așa că eu amintesc de vorbele marelui Abraham Lincoln, părintele fondator al Americii: Poți minți câțiva oameni tot timpul și toți oamenii o perioadă, dar nu poți minți toți oamenii tot timpul.
Eu spun că democrația neancorată în Dumnezeu nu există. Punct. Și pe acest fond, sigur, se dau legi prin care femeile însărcinate în România și mamelor cu copii li se fură asigurările de sănătate și alocațiile. Satul jefuiește prin impozitare până și pe cei nenăscuți.
Am un mesaj pentru ei: chemarea de a fi mamă și chemarea de a fi părinți, nu stă în decizia unui pseudocult sau un analfabet spiritual.
Însă, mamele cu copii, pensionarii, nu au fost părtași la hoția din ultimii 35 de ani, dar sunt obligați să plătească furtul oribil al acestui stistem politic mizerabil și trădător, evident în compilictatea unui Occident degenerat și torționar.
Cert este că în România, astăzi, nu se mai plătesc impozite pe o viață demnă, ci pe impozitul prin care oamenii supraviețuiesc. Adică jugul acesta fiscal-bugetar, total absurd și opresiv cade exclusiv pe cei cu venituri mici, mijlocii și pe antrepronorul român cinstit și corect.
De aceea vă spun că nu suntem lipsiți de resurse, dar suntem lipsiți de libertate și de aceea, în România, este libertate fără aripi încă, și în mod special ura declanșată de sistem în societate.
Ura să știți că nu luminează, doar arde și doar lumina conștiinței, empatia o pot stinge. Eu spun așa: cu răbdare trecem marea ignoranței violente. Sigur, este greu de înțeles, ușor este să urăști de frică de ceea ce nu înțelegi.
Transmit poporului român următorul lucru: fiți credincioși idealurilor voastre și rămâneți demni. România nu este pedepsită e trezită”, este mesajul transmis luni de Călin Georgescu.