O breșă de securitate fără precedent a fost dezvăluită de Sindicatul Polițiștilor de Penitenciare, după ce un deținut din Penitenciarul Târgu Jiu a reușit să pătrundă în sistemului informatic al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Folosindu-și cunoștințele avansate de IT, bărbatul și-a modificat datele de detenție, reducându-și artificial pedeapsa prin introducerea unui număr mai mare de zile executate. În plus, acesta a efectuat cumpărături online fără ca sumele să fie retrase din cont, neregulă care a dus, în cele din urmă, la descoperirea incidentului.

„Deținuții (cel puțin unul – autodeclarat cu nume de cod în rețeaua Anonymous) și-au făcut conturi de admin cu acces TOTAL în sistemul informatic al Politiei Penitenciare, conturi care au fost furnizate inițial personalului, dar nu au fost verificate și retrase ulterior. În plus, deținuții au avut enorm de mult timp la dispoziție pentru a-și face și alte conturi și a studia sistemul informatic. Din acele conturi au avut acces TOTAL la ABSOLUT ORICE, nu DOAR SĂ VADĂ ci ȘI SĂ MODIFICE adică să INFLUENȚEZE pedepse, drepturi, mobilități deținuți și în general… ORICE”, au atras atenția reprezentanții Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP), într-o informare publicată pe site-ul instituției.

Totul a fost descoperit întâmplător de o polițistă de penitenciare care a observat inadvertente în conturi (sume de bani/cumpărături) și a dat alarma.

„Încă nu se cunoaște exact magnitudinea “alterărilor de date”, deținuții afirmând că aveau în intenție să cloneze întreaga aplicație și să o vândă pe o sumă enormă. Nu au avut nicio opreliște în a obține și transmite in exterior date de securitate, aspecte care țin de siguranță penitenciarelor, filmări de la anumite intervenții și așa mai departe”, mai arată sursa citată.

Sindicatul acuză conducerea ANP de faptul că ar fi încercat să mușamalizeze situația, afirmând că incidentul a fost ascuns de opinia publică și de unitățile din sistem.

„ANP a menținut o liniște totala timp de peste 3 săptămâni expunând unitățile unor alte posibile atacuri sau efectelor unor modificări deja operate dar nedescoperite care puteau genera liberări eronate. În continuare ANP încearcă să mențină la secret incidentul ale cărui detalii au transpirat însă parțial în sistem după o videoconferință în care s-a încercat un simplu marcaj simbolic a situației (cu o plasare a răspunderii pe unități și pe sectorul operativ), dar în care s-au furnizat o serie de informații la insistentele unui director de unitate care a și fost decapitat în ziua următoare”, spun sindicaliștii.

