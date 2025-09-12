Datoria externă totală a României a ajuns la 220,157 miliarde de euro la finalul lunii iulie, în creştere cu 15,264 miliarde de euro faţă de sfârşitul anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 171,099 miliarde euro la 31 iulie 2025 (77,7% din totalul datoriei externe), în creştere cu 10,4% faţă de 31 decembrie 2024. Datoria externă pe termen scurt a ajuns la 49,058 miliarde euro (22,3% din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,7% faţă de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6% în perioada ianuarie – iulie 2025, comparativ cu 19,6% în anul 2024.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 iulie 2025 a fost de 5,6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2025 a fost de 100,4%, comparativ cu 99,1% la 31 decembrie 2024.

Structura datoriei externe

Datoria externă pe termen lung: 171,099 miliarde euro (77,7% din total), în creştere cu 10,4% faţă de 31 decembrie 2024

Datoria externă pe termen scurt: 49,058 miliarde euro (22,3% din total), în scădere cu 1,7% faţă de sfârşitul anului trecut

Deficitul de cont curent, în creştere

În perioada ianuarie – iulie, contul curent al balanţei de plăţi a consemnat un deficit de 17,226 miliarde euro, comparativ cu 14,691 miliarde euro în aceeaşi perioadă din 2024.

Balanţa bunurilor: deficit mai mare cu 1,942 miliarde euro

Balanţa serviciilor: excedent mai mare cu 330 milioane euro

Venituri primare: deficit mai mare cu 96 milioane euro

Venituri secundare: excedent mai mic cu 827 milioane euro

Investiţii străine directe

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România s-au ridicat la 4,269 miliarde euro, în creştere faţă de 3,244 miliarde euro în perioada ianuarie – iulie 2024.

Participaţii la capital şi profit reinvestit: 2,339 miliarde euro

Credite intragrup: 1,930 miliarde euro

Indicatori de sustenabilitate

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung: 14,6% (ianuarie – iulie 2025), faţă de 19,6% în 2024.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii: 5,6 luni la 31 iulie 2025 (faţă de 5,7 luni la 31 decembrie 2024).

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR: 100,4% (faţă de 99,1% la 31 decembrie 2024).