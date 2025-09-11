Mii de studenți se adunaseară, miercuri, la un campus idilic din Utah pentru a-l asculta pe Charlie Kirk, considerat o vedetă a politicii conservatoare.

Câteva momente mai târziu, liniștea a fost spulberată de focuri de armă, notează BBC într-o analiză.

În vârstă de 31 de ani, activistul a fost împușcat în gât, în timp ce dezbătea cu opozanți sub un cort inscripționat cu mesajul „demonstrează că greșesc”. Scena s-a desfășurat în fața camerelor, unele surprinzând detalii sângeroase ale crimei. Mulți dintre tinerii conservatori care îl priveau ca pe un lider îl consideră acum un martir al cauzei.

Charlie Kirk avertizase în trecut că riscă să devină ținta criticilor și a violenței, având în vedere stilul său provocator. Totuși, continua să viziteze campusuri universitare, adesea dominate de stânga, pentru a dezbate față în față cu studenții.

Activistul era un susținător vocal al dreptului la arme, un critic înverșunat al drepturilor persoanelor transgender și un aliat fidel al președintelui Donald Trump. Organizația sa, Turning Point US, a jucat un rol-cheie în mobilizarea electoratului care l-a readus pe republican la Casa Albă.

Nou episod de violență politică

Asasinarea lui Charlie Kirk se înscrie într-o serie tot mai lungă de atacuri violente.

Anul acesta, două deputate democrate din Minnesota au fost împușcate în locuințele lor, iar una a murit.

În 2024, Donald Trump a fost vizat de două tentative de asasinat, inclusiv atacul de la Butler, Pennsylvania, unde un glonț l-a atins la ureche pe scenă.

În 2022, un agresor înarmat cu un ciocan a pătruns în casa lui Nancy Pelosi.

În 2017, un bărbat a deschis focul asupra congresmenilor republicani la un antrenament de baseball în Virginia.

Tot mai mult, politica americană pare prinsă într-o spirală periculoasă, alimentată de retorica divizivă, de camerele de rezonanță ale rețelelor sociale și de accesul facil la arme de foc.

Reacții și consecințe

Într-o declarație video din Biroul Oval, președintele Donald Trump a descris atacul drept „un moment întunecat pentru America” și a acuzat „stânga radicală” de responsabilitate. El a promis că administrația sa va găsi și pedepsi „pe fiecare dintre cei care au contribuit la această atrocitate și la alte acte de violență politică”.

Conservatorii au cerut măsuri drastice. „Este timpul, în limitele legii, să infiltrăm, să perturbăm, să arestăm și să închidem pe toți cei responsabili pentru acest haos”, a scris activistul Christopher Rufo pe platforma X.

Între timp, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a numit uciderea lui Charlie Kirk o „asasinare politică” și a descris America drept o națiune „frântă”.

„Asta este tot? Asta au adus 250 de ani de istorie?” s-a întrebat el, vizibil emoționat. „Mă rog ca răspunsul să fie nu”, a adăugat guvernatorul.

Politica, transformată în „sport sângeros”

Deși numeroși lideri republicani și democrați au condamnat violența și au cerut temperarea discursului, Congresul a oferit încă o imagine a polarizării.

La scurt timp după un moment de reculegere pentru Charlie Kirk, între parlamentari a izbucnit un schimb de replici aprinse.

În acest climat, percepția că nimeni nu mai este în siguranță – că viața publică a devenit un „sport sângeros” – riscă să aibă un efect coroziv asupra democrației americane.