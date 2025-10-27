AUR cere desecretizarea tuturor mandatelor de siguranță națională, după ce în spațiul public au apărut informații privind monitorizarea a mii de români în ultimii ani. Formațiunea acuză că aceste instrumente ar fi folosite pentru a limita opoziția și pentru a justifica posibila anulare a alegerilor, cu sprijinul CSAT și al unor lideri politici.

Deputatul Fabian Radu a susținut că acest mecanism, început în perioada lui Traian Băsescu și continuat de Klaus Iohannis, ar fi acum preluat și de Nicușor Dan. În opinia sa, sub pretextul siguranței naționale, cetățeni obișnuiți, oameni de afaceri, magistrați și politicieni au fost urmăriți, iar vocile critice ar fi fost reduse la tăcere.

„Ceea ce a creat Băsescu în timpul perioadei sale de președinte a dus mai departe Iohannis, iar astăzi vedem că vrea să continue Nicușor Dan. Sub pretextul siguranței naționale, o să ne trezim iarăși cu fel de fel de mandate de urmărire pentru diferite persoane. Ce s-a întâmplat în trecut știm cu toții. Au fost urmăriți simpli cetățeni, oameni de afaceri, de aici, din România, magistrați și oameni politici. Vocile incomode, cele care aveau ceva de zis împotriva sistemului, erau astfel reduse la tăcere.”

Parlamentarul a mai afirmat că România nu are nevoie de un „Big Brother”, ci de independență și democrație, și că AUR va solicita desecretizarea tuturor mandatelor emise până acum.

„Noi, cei de la AUR, vom cere desecretizarea tuturor acestor mandate emise sub pretextul siguranței naționale. Vrem și noi să vedem ce s-a întâmplat până acum, cine sunt persoanele care au fost urmărite, care a fost motivul pentru care au fost ele urmărite și cum s-a concluzionat ancheta, bineînțeles. Pentru că am observat cum nu a existat niciun fel de separație a puterilor în stat și observăm cum Nicușor Dan a declarat, din timpul campaniei, că vrea să facă acest lucru și cum vrea să controleze absolut tot ceea ce se întâmplă în România.”

Radu a mai susținut că șefii unor instituții importante, precum Înalta Curte sau parchetele, ar fi numiți pe criterii de loialitate și nu pentru binele public.

„AUR nu va accepta acest lucru și vom cere această comisie de anchetă”, a transmis Fabian Radu.