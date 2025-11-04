Candidatul independent la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, spune că Bucureștiul trebuie să aibă o sală polivalentă modernă și promite că o poate finaliza în cel mult trei ani de mandat.

„Este obligatoriu ca Bucureștiul să aibă o sală polivalentă. Se poate face într-un mandat de 2 ani și jumătate – 3 ani”, a declarat Anca Alexandrescu în emisiunea moderată de Marius Tucă.

Ea a amintit că fostul primar Sorin Oprescu a reușit să finalizeze Arena Națională și a încercat să construiască o sală de spectacole, proiect care însă nu a fost dus la capăt.

Anca Alexandrescu a spus și că își dorește ca Bucureștiul să organizeze un festival de muzică de calitate, fără excese și fără scandaluri. „Este obligatoriu să avem un festival, dar nu cu drogați și cu ce vedem în alte orașe, ci cu muzică bună”, a spus candidata.

Ea vrea ca evenimentul să fie un reper cultural pentru Capitală, așa cum sunt târgurile din Budapesta și Viena, și ca artiștii străini să includă Bucureștiul printre destinațiile lor importante. „Vreau ca artiștii să nu mai spună «bună seara, Budapesta!», ci «bună seara, București!»”, a spus Anca Alexandrescu, dând exemplul artistului The Weeknd, care va concerta din nou în Europa.