Spionul acuzat de trădare a fost reținut după ce a fost audiat de DIICOT! Potrivit surselor, spionul moldovean nu ar fi declarat nimic în fața anchetatorilor. Fostul șef al serviciilor de informații din Republica Moldova s-ar fi întâlnit cu ofițeri KGB din Belarus la Budapesta și ar fi divulgat secrete de stat ale României. Alexandru Bălan venise să susțină un discurs la Universitatea de Vest, în calitate de expert în securitate. Autoritățile de la Chișinău colaborează cu cele din România în anchetă. Procurorii moldoveni au efectuat percheziții la domiciliul bărbatului acuzat de trădare de patrie, din moment ce are și cetățenie română.

Fostul ofițer al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, 47 de ani, este cercetat pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații clasificate către ofițeri KGB din Belarus.

Maia Sandu susține că a aflat din presă despre spionul acuzat de trădare: Ținta Kremlinului este Uniunea Europeană

Anchetatorii susțin că, în perioada 2024–2025, Bălan, care a deținut funcții de conducere în SIS, s-a întâlnit de două ori la Budapesta cu agenți ai serviciilor secrete belaruse, cărora le-ar fi predat date secrete, ar fi primit instrucțiuni și plăți, acțiuni care au pus în pericol securitatea națională a României.

Investigația a fost coordonată prin EUROJUST și s-a derulat cu sprijinul serviciilor de informații și al procurorilor din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Polonia a prins un spion belarus cu ajutorul României și Cehiei. Cum au ajutat autoritățile țării noastre

Sursa: Realitatea din Justitie