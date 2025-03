Alexandra Păcuraru lansează un nou mesaj fără precedent pentru Gigi Becali. După ce ciobanul a continuat circul la televiziunea fugarului Ghiță, Alexandra Păcuraru promite că va publica documente devastatoare după Paște, prin care românii să vadă adevărată față a lui Gigi Becali, dar și a patronului televiziunii aservite.

„In aceasta perioada de post nu voi răspunde raului cu rău dar după 20 am sa fac publice documentele ce sunt in posesia mea, mesaje si înregistrări audio cu Gigi Becali si caracatița din spatele lui! Nu am nevoie de rugăciuni false la televizor si cereri de iertare in privat ca sa își facă imagine unii pe spatele meu! După 20 Aprilie documentele vor iesi public! Judecata o va face Dumnezeu si instanțele de judecată!”, a transmis Alexandra Pacuraru in mesajul de pe contul sau de socializare.