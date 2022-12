SDN Craiova a acţionat cu 44 autoutilaje. S-au răspândit 241 tone de material antiderapant (235 to sare+6 to nisip) pe:

DN 6, DN 6B, DN 54A, DN 55, DN 55A, DN 56, DN 56A, DN 56D, DN 65, DN 65C, DN 65F, DN 65FVOS;

SDN Tr. Severin a actionat cu 37 autoutilaje. S-au răspândit 340 tone de material antiderapant (240 to sare+100 to nisip) pe:

DN 6, DN 56A, DN 56B, DN 56C, DN 67, DN 67A, DN CDTS;

SDN Orşova: s-a facut revizie si s-a actionat cu 22 autoutilaje. S-au răspândit 136 tone de material antiderapant (sare) pe:

DN 6, DN 6A, DN 57, DN 66A, DN 67, DN 67D;

SDN Tg. Jiu: s-a făcut revizie şi s-a acţionat cu 40 autoutilaje, s-au răspândit 259 tone material antiderapant (207 to sare+52 to nisip) pe:

DN 6B, DN 66, DN 67, DN 67B, DN 67C, DN 67D;

SDN Rm. Valcea: s-a făcut revizie şsi s-a acţionat cu 50 autoutilaje, s-au răspândit 376 to material antiderapant (263 to sare+113 to nisip) pe:

DN 7, DN 7A, DN 64, DN 65C, DN 67, DN 67B, DN 67C;

SDN Slatina: s-a făcut revizie şi s-a acţionat cu 28 autoutilaje, s-au răspândit 104 tone material antiderapant (sare) pe: